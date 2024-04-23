Вперше в історії України державою буде продано заарештований за кордоном актив.

Йдеться про яхту Royal Romance колаборанта Віктора Медведчука, яка була заарештована в Хорватії. Реалізацією займатиметься аукціонний дім Troostwijk Auctions (Нідерланди), а кошти від угоди поповнять держбюджет України.

Про це заявили в Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за результатами роботи Конкурсної комісії з відбору юридичної особи-реалізатора заарештованої яхти. Рішення було ухвалено 23 квітня. Протягом п’яти робочих днів АРМА має отримати пропозицію від Troostwijk Auctions щодо укладання відповідного договору.

“Зазначається, що загалом було розглянуто заявки трьох претендентів – відомих світових аукціонних домів. “Боролися між собою два учасники, тому що одного з трьох заявлених – Asset Reality Limited (США) – не було допущено до конкурсу… Серед підстав цього рішення – невідповідність процедури порядку реалізації, подання неповного пакету документів та порушення встановлених вимог”, – повідомили у АРМА.

В агентстві розповіли, що аукціонний дім Troostwijk Auctions створено у 2015 році. Він спеціалізується на продажу яхт та іншого обладнання.

“Глобальне географічне охоплення – 175 країн, має 5 представництв по всьому світу. Зокрема, у США, ОАЕ та Хорватії, що найприємніше”, – зазначили в АРМА.

Оцінка Royal Romance перевищує $200 мільйонів. Ця 5-палубна яхта довжиною 92,5 метра була збудована відомою нідерландською суднобудівною компанією Feadship. На судні, серед іншого, є ліфт та 12-метровий басейн, що переходить у водоспад. Одночасно на яхті можуть перебувати 14 гостей та 22 члени екіпажу.

Медведчук, за даними правоохоронців, володіє судном через компанію Fregata Marine Ltd, зареєстровану на Маршаллових островах та пов’язану з його дружиною Оксаною Марченко. Royal Romance була конфіскована хорватською владою.

“Продаж яхти Медведчука має не лише символічне значення, оскільки може стати першим поштовхом та демонстрацією для всієї спільноти, що активи зрадників України працюватимуть на благо України. Ця подія також надсилає чіткий сигнал олігархам та корумпованим чиновникам, що їхні незаконні активи будуть виявлені, арештовані та реалізуються на користь українського народу”, – заявили в АРМА.