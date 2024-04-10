США планують продати Україні обладнання на суму до 138 мільйонів доларів для підтримки та модернізації її комплексів ППО HAWK, які призначені для захисту від атак російських безпілотників та крилатих ракет.

Про це повідомив представник Держдепартаменту 9 квітня, пише Reuters.

США розпочали постачання ракет-перехоплювачів HAWK до України у 2022 році, як заміну переносних зенітно-ракетних комплексів “Стінгер”. З того часу Україна отримала декілька комплексів ППО, включаючи американську систему Patriot.

На початку цього тижня, 9 квітня, у США було затверджено екстренний продаж озброєння на суму 138 мільйонів доларів, зазначив офіційний представник.

Нещодавно Україна отримала грант у розмірі 300 мільйонів доларів на зовнішнє військове фінансування, зокрема, для покриття витрат на американське озброєння, інженерні роботи та інтеграцію для комунікацій, а також модернізацію вогневих підрозділів HAWK.

Продаж включає компоненти для переатестації старих моделей ракет, інструменти, випробувальне та підтримуюче обладнання, запасні частини та інші матеріали.