Про це повідомив представник Держдепартаменту 9 квітня, пише Reuters.
США розпочали постачання ракет-перехоплювачів HAWK до України у 2022 році, як заміну переносних зенітно-ракетних комплексів “Стінгер”. З того часу Україна отримала декілька комплексів ППО, включаючи американську систему Patriot.
На початку цього тижня, 9 квітня, у США було затверджено екстренний продаж озброєння на суму 138 мільйонів доларів, зазначив офіційний представник.
Нещодавно Україна отримала грант у розмірі 300 мільйонів доларів на зовнішнє військове фінансування, зокрема, для покриття витрат на американське озброєння, інженерні роботи та інтеграцію для комунікацій, а також модернізацію вогневих підрозділів HAWK.
Продаж включає компоненти для переатестації старих моделей ракет, інструменти, випробувальне та підтримуюче обладнання, запасні частини та інші матеріали.
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