У Міністерстві оборони Франції повідомили про те, що зараз вони проводять інвентаризацію наданої Україні військової техніки. Французьке оборонне відомство зазначає, що військова допомога Україні оцінюється у 2,615 млрд євро, до яких додається 1,2 млрд євро, пожертвуваних Європейському фонду миру (EFF).

За даними Міноборони від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України Францією було надано обладнання та матеріали, адаптовані до умов залучення українських збройних сил.

Власне, самі поставки відповідають трьом критеріям: забезпечити повний потенціал (оснащення боєприпасами, навчання та технічне обслуговування), не послаблювати власне французьку армію і не викликати ескалації війни.

В таблиці, котра складається з 50 пунктів, стверджується, що Україна отримала захисне спорядження, засоби зв’язку, різні види озброєння та безпілотні апарати. Дані наводяться станом на 31 грудня 2023 року, тобто до підписання між Францією і Україною двосторонньої угоди про безпеку.

Відповідна інформація була розміщена на сайті оборонного відомства Франції.

Пріоритетним напрямком підтримки Києва Париж зазначив надання систем ППО, серед яких до кінця 2023 року було поставлено дві установки Crotale NG, шість ПЗРК Mistral, одна франко-італійська система протиповітряної оборони SAMP/T. Дані про боєкомплект не вказані для жодної з наведених в таблиці систем.

Також в таблиці вказано про надання радару ППО CM200, проте, ймовірно, мова йде про радар Ground Master 200 (GM200), про який було оголошено ще в лютому 2023 року.

Серед засобів ураження повітря-поверхня вказані лише ракети SCALP (аналог британської Storm Shadow), проте їх кількість також не розкривається.

Іншим пріоритетним напрямком підтримки України у війні з рф Франція обрала артилерію. До кінця 2023 року Париж передав ЗСУ 30 самохідних артилерійських установок Caesar, шість знятих з озброєння гаубиць TRF1, чотири реактивні системи залпового вогню та 10 120-мм мінометів. До гаубиць також поставили 30 тис снарядів.

Серед протитанкових систем значаться 1002 гранатомети AT4 та три ПТРК Milan.

До кінця 2023 року Франція поставила 38 легких колісних танків AMX10 RC і 250 бронеавтомобілів із озброєнням або ж у санітарній конфігурації, а також 120 позашляховиків та шість вантажівок.

Також зазначається, що Україна отримала 160 розвідувальних безпілотників, а також 10 пристроїв для виявлення дронів. Про які саме безпілотники йдеться, наразі невідомо, проте в графі «морські судна» вказані лише 30 надувних човнів Zodiacs Futura.

В графі «стрілецька зброя» вказано 55 кулеметів калібру 7,62 мм, 560 кулеметів калібру 12,7 мм, а також 1 000 гвинтівок Famas і 20 снайперських гвинтівок. За два роки до них було поставлено 1,7 млн патронів калібру 12,7 мм, 1,1 млн патронів для легкої стрілецької зброї, включаючи калібри 9 мм і 5,56 мм, а також 10,5 тис гранат і 3,6 тис протитанкових мін.

Інші позиції таблиці включають в себе паливо, засоби захисту (бронежилети, шоломи), а також аптечки, засоби зв’язку та навігації.

Крім того, на території Франції та Польщі за підтримки Парижа пройшли навчання близько 10 тисяч українських захисників.

«Фінансові зусилля супроводжуються рішучими діями у підготовці, оскільки майже 10 000 українських солдатів вже пройшли вишкіл в арміях Польщі та Франції», – стверджують в Міноборони країни.

Також напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не варто виключати відправку військ Північноатлантичного альянсу в Україну. Однак, схоже, що стосовно цієї ініціативи на Заході немає консенсусу.

Міністр закордонних і європейських справ Франції Стефан Сежурне, в свою чергу заявив, що європейці повинні робити набагато більше для власної безпеки та для допомоги Україні.

Тож, усі пропозиції, зокрема й ідея очільниці естонського уряду Каї Каллас про виділення 0,25 % свого ВВП кожною країною, яка входить в коаліцію на військову підтримку Україні, – мають місце бути.

Україна зараз є щитом, котрий захищає Європу від російської агресії. Саме тому кожен прояв підтримки Західними партнерами оборони України – це насамперед внесок у власну безпеку. Постачання зброї та фінансова підтримка є спільним внеском у безпеку Європи та світу в цілому.