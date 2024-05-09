Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) виявили розтрату коштів у ДП "Чортківський комбінат хлібопродуктів" Державного агентства резерву України.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

“За даними слідства, у жовтні 2018 року директор хлібокомбінату за пособництва начальника дільниці та голови фермерського господарства організував підроблення накладних про постачання держпідприємству 2400 тонн зерна кукурудзи. На підставі цього комбінат сплатив частину вартості продукції, яку так і не отримав. Сума збитків – 8,3 млн грн”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 9 травня 2024 року колишньому директору ДП “ЧКХ”, начальнику дільниці та голові фермерського господарства було оголошено про підозру.