За спостереженнями фахівців Інституту вивчення війни (ISW), загарбницькі російські війська проводять щонайменше три операції на оперативному рівні та активізували зусилля із захоплення Часового Яру.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська проводять щонайменше три операції на оперативному рівні, які не об’єднані спільною стратегічною метою, але дозволяють російським військам надавати пріоритет тактичним успіхам на обраному ними секторі.

Аналітики зазначають, що українським військам буде дедалі важче протистояти цим російським зусиллям, чим довше Україна буде позбавлена подальшої військової допомоги з боку США.

Вони висувають припущення, що зусилля Росії на Лиманському, Часів’ярському та Покровському напрямках переслідують важливі з оперативного погляду цілі, але ці операції не підтримують одна одну, і російські війська все ще, здається, чергують акценти між різними напрямками, а не зосереджуються на всіх трьох одночасно.

Російська армія користується значною нестачею в України як артилерійських снарядів, так і засобів протиповітряної оборони, які є критично важливими компонентами захисту.