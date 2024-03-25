Компанія виконує свої контракти й поки що не ухвалила рішення щодо того, чи продавати свої російські підрозділи.

Американська нафтосервісна корпорація SLB (Шлюмберже) підтвердила, що навіть на третій рік повномасштабної війни не має планів виходу з Росії.

Про це повідомив керівник компанії Олів’є ле Пеш в інтерв’ю Financial Times.

Він розповів, що компанія виконує свої контракти й поки що не ухвалила рішення щодо того, чи продавати свої російські підрозділи за прикладом двох своїх найбільших конкурентів ‒ Baker Hughes і Halliburton.

“Наша команда там працює автономно, і я думаю, певною мірою за завісою. Ми захищаємо наші активи, це наш пріоритет. Ми захищаємо своїх людей“, – сказав Олів’є ле Пеш.

У заяві зазначається, що компанія рішуче заперечує слова про те, що SLB будь-яким чином схвалювала або підтримувала насильство проти народу України.