Американська нафтосервісна корпорація SLB (Шлюмберже) підтвердила, що навіть на третій рік повномасштабної війни не має планів виходу з Росії.
Про це повідомив керівник компанії Олів’є ле Пеш в інтерв’ю Financial Times.
Він розповів, що компанія виконує свої контракти й поки що не ухвалила рішення щодо того, чи продавати свої російські підрозділи за прикладом двох своїх найбільших конкурентів ‒ Baker Hughes і Halliburton.
“Наша команда там працює автономно, і я думаю, певною мірою за завісою. Ми захищаємо наші активи, це наш пріоритет. Ми захищаємо своїх людей“, – сказав Олів’є ле Пеш.
У заяві зазначається, що компанія рішуче заперечує слова про те, що SLB будь-яким чином схвалювала або підтримувала насильство проти народу України.
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