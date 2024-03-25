Близько 10:30 у місті було чути кілька гучних вибухів.
Міська військова адміністрація повідомила про роботу протиповітряної оборони.
За попередньою інформацією начальника КМВА, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок в Печерському районі. Також, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах. У Голосіївському районі міста Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети.
Як повідомляє Віталій Кличко, у Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Екстрені служби працюють на місці. Наразі виявили одну постраждалу. Їй медики надали допомогу на місці.
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