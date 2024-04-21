Колишній спецпредставник США у переговорах щодо України Курт Волкер сказав, що голосування у Конгресі щодо виділення допомоги Києву не є остаточною перемогою, оскільки за Україну доведеться боротися найближчими місяцями.

Про це посадовець сказав у коментарі Суспільному.

“Нам ще доведеться боротися за Україну, і ми матимемо усі ці інші внутрішні пріоритети в США та Європі в наступні місяці та роки. Тому ми не можемо сприймати це як остаточну перемогу”, — каже Волкер.

Водночас він стверджує, що після того, як Конгрес США проголосував за виділення майже 61 млрд доларів для України, з’явиться “більше спроможностей та більший успіх для українських Сил оборони на полі бою”.

Чиновник розповів, що початкова пропозиція президента США Джо Байдена у 2023 році передбачала значно менші гроші для законопроєкту про допомогу, проте восени її збільшили до понад 60 млрд доларів.

“Є також дуже різке формулювання з боку Палати представників: вони хочуть, щоб адміністрація зняла обмеження на тип допомоги, що надається, зокрема, на забезпечення зброї великої дальності, наприклад, ракет ATCMS, щоб мати можливість уражати цілі глибше, далі за лініями оборони Росії”, — розповів чиновник.

Він додав, що також є зміна, що економічна підтримка України буде надаватися у формі кредиту. Волкер каже, що від кредиту можна було відмовитися, але його можна пробачити в майбутньому.

“Я вважаю, що це цілком справедливо. По суті, США позичають ці гроші самі собі. У нас є дефіцит витрат. Ми самі позичаємо собі гроші, щоб підтримати Україну. Я думаю, що доцільно подати це як позику”, — вважає Волкер.