У суботу, 20 квітня, Палата представників ухвалила законопроєкт про виділення майже 61 мільярду доларів Україні, а також законопроєкт щодо арешту заморожених активів Росії.

Про це стало відомо з трансляції засідання Конгресу, повідомляє “Межа”.

Далі законопроєкт має підтримати Сенат та схвалити президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Також Палата представників США ухвалила законопроєкт про використання для України заморожених російських активів.

В частині, що стосується України, документ передбачає можливість конфіскації суверенних активів Росії на користь України.

Також, президенту США надаються повноваження застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачею відповідних коштів до спеціальних фондів – Compensation Fund, Ukraine Support Fund.

Раніше повідомляли, що перед початком голосування під стінами будівлі Капітолію зібралися люди на підтримку України. Проукраїнські активісти махали українськими прапорами на підтримку законопроєкту про виділення допомоги Україні.