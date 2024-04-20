Про це повідомляється на сайті Білого дому.

“Я хочу подякувати спікеру Джонсону, лідеру Джеффрісу та двопартійній коаліції законодавців у Палаті представників, які проголосували за те, щоб поставити нашу національну безпеку на перше місце. Я закликаю Сенат швидко надіслати цей пакет на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення її термінових потреб на полі бою”, — заявив Байден.