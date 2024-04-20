Про це повідомляється на сайті Білого дому.

“Я хочу подякувати спікеру Джонсону, лідеру Джеффрісу та двопартійній коаліції законодавців у Палаті представників, які проголосували за те, щоб поставити нашу національну безпеку на перше місце. Я закликаю Сенат швидко надіслати цей пакет на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення її термінових потреб на полі бою”, заявив Байден.

Нагадаємо, Нижня палата Конгресу США сьогодні ввечері ухвалила законопроєкт H.R.8035 “Про додаткові асигнування на безпеку України 2024″, який передбачає понад 60 млрд доларів підтримки нашої держави.