Про це йдеться на сторінці політика у Facebook.

Шмигаль подякував представникам обох партій та американському народу за солідарність та написав про те, що очікує на успішне затвердження законопроєкту в Сенаті вже впродовж найближчих днів.

Він зазначив, що загальний обсяг допомоги у розмірі майже 61 млрд доларів буде розподілено наступним чином:

  • 49,9 млрд – оборонні видатки;
  • 7,8 млрд – потенційна бюджетна підтримка;
  • 1,57 млрд – економічна допомога;
  • 400 млн – кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Шмигаль додав, що реалізація законопроєкту означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО. Також це вплине на посилення макрофінансової стійкості, в тому числі у фінансуванні найпріоритетніших бюджетних видатків. Крім того, буде продовжено швидке відновлення, насамперед критичної інфраструктури.

“Сполучені Штати вкотре демонструють лідерство і рішучість боротися за мир, безпеку і краще майбутнє для України, Європи та усього світу”, – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про виділення допомогу Україні на понад 60 млрд доларів (“за” 311 конгресменів, “проти”   112, один утримався). Тепер законопроєкт має розглянути Сенат і підписати президент Джо Байден.

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