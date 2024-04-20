Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав напрямки та суми коштів, на які піде допомога від Сполучених Штатів у розмірі майже 61 млрд доларів.

Про це йдеться на сторінці політика у Facebook.

Шмигаль подякував представникам обох партій та американському народу за солідарність та написав про те, що очікує на успішне затвердження законопроєкту в Сенаті вже впродовж найближчих днів.

Він зазначив, що загальний обсяг допомоги у розмірі майже 61 млрд доларів буде розподілено наступним чином:

49,9 млрд – оборонні видатки;

7,8 млрд – потенційна бюджетна підтримка;

1,57 млрд – економічна допомога;

400 млн – кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Шмигаль додав, що реалізація законопроєкту означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО. Також це вплине на посилення макрофінансової стійкості, в тому числі у фінансуванні найпріоритетніших бюджетних видатків. Крім того, буде продовжено швидке відновлення, насамперед критичної інфраструктури.

“Сполучені Штати вкотре демонструють лідерство і рішучість боротися за мир, безпеку і краще майбутнє для України, Європи та усього світу”, – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про виділення допомогу Україні на понад 60 млрд доларів (“за” – 311 конгресменів, “проти” – 112, один утримався). Тепер законопроєкт має розглянути Сенат і підписати президент Джо Байден.