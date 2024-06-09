Наразі у Збройних Силах України служить понад 67 тисяч жінок, з яких 19 тисяч є цивільними співробітницями, а інші є військовослужбовицями.

Про це заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова проінформувала під час інтервʼю.

За її словами, збільшення кількості жінок у лавах ЗСУ почалося активно у 2014 році, після внесення змін у законодавство жінки отримали право обіймати будь-які посади в українській армії. Водночас Калмикова зауважила, що незважаючи на значне зростання чисельності ЗСУ з початком повномасштабної війни, мобілізація в Україні не передбачає примусової мобілізації жінок, але це не перешкода для збільшення кількості жінок у війську.

“Зараз у нас в Збройних Силах понад 67 000 жінок, з яких 19 000 – це працівники ЗСУ, всі інші – це військовослужбовиці”, – розповіла Калмикова.

Заступниця міністра оборони також зазначила, що велике значення має бажання українських жінок захищати і служити, керувати артилерією, стріляти, керувати дронами та іншими аспектами.

“На жаль, в нас досі спостерігається проблема з просуванням жінок по службі і ми зараз шукаємо шляхів регулювати це для того, щоб жінки, які хочуть будувати кар’єру в Збройних Силах, мали цю можливість”, – підсумувала Калмикова.