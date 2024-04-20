Про це він заявив в інтерв’ю “Телеграфу”.

“Зараз я змушений, у тому числі як голова комітету, задумуватись: можливо, вже і час запроваджувати воєнну цензуру. Тому що воєнна цензура — це не лише контентні обмеження. Це ще і додаткові повноваження”, — сказав нардеп.

Однією із проблем, на думку Потураєва, є те, що деякі соцмережі не хочуть комунікувати з нами. Тому що вони не хочуть запроваджувати жодні контентні обмеження. Бо якщо в YouTube контентні обмеження є, якщо в Facebook обмеження контентні є, то в Х (колишній Twitter) їх вже майже нема.

Ще одна претензія, через яку влада хоче запровадити “військову цензуру” — це публікація відео із працівниками ТЦК, які жорстко затримують призовників, викрадають та знущаються. За словами Потураєва, “потрібно знайти того, хто цілеспрямовано (може навіть не за російські гроші), але день у день пише, що всі ТЦК корумповані, хапають людей на вулиці, відправляють людей без підготовки на фронт”.

“Але знову ж таки, про це варто всім подумати. І вирішити, а чого ти хочеш — жити під російською окупацією з Telegram, або жити у вільній Україні, але без Telegram”, — підсумував Потураєв.