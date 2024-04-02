Про це розповів голова комітету ВР із питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

“Україна – суверенна держава, може робити будь-що, не оглядаючись на партнерів. У нас є практика блокування соціальних мереж, звернення спеціальних служб, засідання РНБО, указ президента, введення в дію, судові процеси, якщо вони будуть”, – зазначив нардеп.“Центр протидії дезінформації при РНБО видав цілу мережу, яка в TikTok займається російською пропагандою. Реакції TikTok я не чув”, – зауважив Юрчишини, додавши, що якщо соцмережа й надалі не реагуватиме на такі випадки, потреба в блокуванні може з’явитися.