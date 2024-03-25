21:52 Умєров і Сирський зустрілися з головами комітетів Європарламенту
21:44 ЄС не уявляє антитерористичної співпраці з Росією
21:29 НАБУ та САП відкрили справу проти Павла Кириленка
21:09 Співачка з України перерахувала 1 млн рублів на допомогу сім’ям, постраждалим внаслідок теракту в ТЦ “Крокус Сіті Хол”
20:53 Кулеба провів розмову з Боррелем та закликав до негайного постачання Україні систем ППО
20:44 Ісландія підтримає ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України
20:23 США ввели санкції проти російських компаній, що працюють у сфері віртуальних активів
19:57 В Одесі вже відомо про чотирьох поранених
19:41 За час втогрення українськими силами ППО було знищено більше двох тисяч ракет
19:32 Верховна Рада зареєструвала законопроєкт щодо регулювання діяльності Telegram
19:19 У Печерському районі столиці завершили розбір завалів
19:11 З 1 квітня Польща планує припинити транзитне перевезення української агропродукції
18:57 Енергосистема України втратила понад тисячу мегават потужності
18:43 Студенти академії Бойчука поширюють фото наслідків атаки
18:30 У “Дії” з квітня запрацює нова послуга
18:18 Україна, не маючи значного флоту, змусила військові кораблі рф покинути окупований Крим, — Скібіцький
17:57 В Одесі лунають вибухи
17:48 Куйбишевський НПЗ зупинив одну з установок після атаки українськими дронами
17:36 Литва вважає, що Польща мала би збити російську ракету у своєму небі
17:16 Ціллю сьогоднішнього удару росіян по Києву були високопосадовці СБУ, — ЗМІ
17:05 У Ростовській області рф лунали вибухи
16:59 Голова апарату РДА Харкова разом з чоловіком купила по 2 автомобіля TESLA
16:37 Білоруські добровольці закликали боротися за незалежність Білорусі й України
16:27 У Харкові достроково завершать опалювальний сезон
16:13 По Києву били ракетами «Циркон»
16:04 У Києві через обстріл ракетами вже 10 постраждалих
15:54 Терористи ІДІЛ анонсували новий теракт в РФ та пригрозили особисто Путіну
15:24 МОУ спростило механізм отримання дозволу на медичну практику для військових частин
15:05 СБУ затримала двох охоронців російської катівні, яка діяла під час окупації Херсону
14:57 Боррель назвав обсяг військової допомоги ЄС для України від початку повномасштабної війни
14:47 Президент підписав низку Указів про присвоєння військових звань співробітникам СБУ
14:18 Європарламент переніс затвердження угоди про торгівлю з Україною
13:54 Макрон: Причетна до теракту в РФ група намагалась атакувати Францію
13:29 Частина будівлі Академії мистецтва імені М. Бойчука зруйнована внаслідок ракетного удару по Києву
13:07 Дмитро Кулеба: сьогоднішній обстріл є нагадуванням про потребу посилити ППО
12:18 СБУ затримала агента ФСБ, який намагався влаштуватися до поліції
12:05 Посол США відреагувала на ракетний обстріл Києва
11:54 Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB не планує йти з Росії
11:42 Департамент охорони культурної спадщини виступає за припинення робіт на місці палацу Розумовського

Співачка з України перерахувала 1 млн рублів на допомогу сім’ям, постраждалим внаслідок теракту в ТЦ “Крокус Сіті Хол”

Співачка з України, Анна Асті (Anna Asti), відома також як Анна Дзюба, через свій фонд "Фенікс" перерахувала 1 млн рублів (понад $10 тис.) у "Російський Червоний Хрест" для допомоги сім'ям загиблих та постраждалим внаслідок теракту в ТЦ "Крокус Сіті Хол" у Москві.

Понеділок, 25 березня 2024, 21:09

Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

“Відбулася страшна трагедія, і ми розуміємо, як важливо надати підтримку тим, кого торкнулося”, — сказала артистка.

Хоча за понад 2 роки війни Росії в Україні співачка не висловлювала підтримку батьківщині та не надавала допомогу українцям, вона закликала своїх шанувальників також донатити на підтримку постраждалих у теракті росіян.

Нагадуємо, що у торговому центрі Crocus City Hall під Москвою 22 березня ввечері розпочалася стрілянина, декілька осіб відкрили вогонь з автоматичної зброї.

Анна Асті

“Пам’ятайте, що добро завжди перемагає зло. А добрі справи починаються із нас самих”, —  додала Анна Асті.

Зазначимо, що недавно співачкці скасовують концерти у різних містах Росії.

Квитки на концерти в Нижньому Новгороді, Волгограді, Саратові, Краснодарі й Тольятті вже зникли з продажу. Це сталося після скандалу, пов’язаного з “голою вечіркою”.

Раніше російськими ЗМІ було повідомлено, що через участь у цій вечірці співачці Анні Асті для збереження російського громадянства поставили вимогу відмовитися від українського громадянства з публічним висвітленням у ЗМІ та виразити публічну підтримку війни.

 

Теги: держзрадники, теракт в Москві, українська співачка

Межа у Telegram

Підписатись