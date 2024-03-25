Співачка з України перерахувала 1 млн рублів на допомогу сім’ям, постраждалим внаслідок теракту в ТЦ “Крокус Сіті Хол”

Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.
“Відбулася страшна трагедія, і ми розуміємо, як важливо надати підтримку тим, кого торкнулося”, — сказала артистка.
Хоча за понад 2 роки війни Росії в Україні співачка не висловлювала підтримку батьківщині та не надавала допомогу українцям, вона закликала своїх шанувальників також донатити на підтримку постраждалих у теракті росіян.
Нагадуємо, що у торговому центрі Crocus City Hall під Москвою 22 березня ввечері розпочалася стрілянина, декілька осіб відкрили вогонь з автоматичної зброї.
“Пам’ятайте, що добро завжди перемагає зло. А добрі справи починаються із нас самих”, — додала Анна Асті.
Зазначимо, що недавно співачкці скасовують концерти у різних містах Росії.
Квитки на концерти в Нижньому Новгороді, Волгограді, Саратові, Краснодарі й Тольятті вже зникли з продажу. Це сталося після скандалу, пов’язаного з “голою вечіркою”.
Раніше російськими ЗМІ було повідомлено, що через участь у цій вечірці співачці Анні Асті для збереження російського громадянства поставили вимогу відмовитися від українського громадянства з публічним висвітленням у ЗМІ та виразити публічну підтримку війни.
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