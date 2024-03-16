Як повідомляє російська інформаційна агенція «РИА Новости», Ані Лорак подала заяву на громадянство Росії.
Посилаючись на власні джерела в оточенні співачки, пропагандистське видання повідомляє, що артистка написала заяву в минулому місяці.
“Кароліна Куєк подала заяву на отримання громадянства Росії ще в лютому“, – зазначає джерело.
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