Як повідомляє російська інформаційна агенція «РИА Новости», Ані Лорак подала заяву на громадянство Росії.

Посилаючись на власні джерела в оточенні співачки, пропагандистське видання повідомляє, що артистка написала заяву в минулому місяці.

Кароліна Куєк подала заяву на отримання громадянства Росії ще в лютому“, – зазначає джерело.

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