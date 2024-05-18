Про це він сказав в інтерв’ю Agence France-Presse (AFP).

“Є перспективи. Для цього треба передусім стабілізувати ситуацію на фронті. Зараз вона нестабільна. Зараз їх черга. Їх треба зупинити. Ми їх зупинимо, і потім треба мати відповідну укомплектованість бригад, щоб розраховувати на наступні кроки, контрнаступальні тощо”, — сказав Зеленський.

Глава держави також підтвердив, що російські війська проникли на 5-10 кілометрів уздовж північно-східного кордону, перш ніж їх зупинили українські сили.

За його словами, наступ Росії може складатися з кількох хвиль. Наразі ж була перша хвиля “на Харківщині”, вважає президент. На думку Зеленського, росіяни й далі наступатимуть вглиб країни, допоки їх не зупинять українські сили.

“Ми маємо бути тверезими й розуміти, що вони (росіяни, ред.) йдуть глибше на нашу територію. А не навпаки. І це все одно їх перевага. Вони як звір”, сказав президент.

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