Про це повідомляють кореспонденти “Межі”.

8 липня, вранці російський агресор завдав ракетного удару по найбільшій дитячій спеціалізованій лікарні України “Охматдит” у місті Київ.

Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі.

В ефірі телемарафону міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що удар припав на корпус, де діти отримували діаліз (очищення крові при нирковій недостатності).

“Зараз організована ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Ми бачимо корпус, у якому було відділення токсикології, де були дітки на діалізі, працювала лабораторія. Тут допомагають нам ДСНС, які перші кинулися розбирати завали. Ми розумітимемо через певний період часу, кого евакуювала швидка, і хто потенційно може перебувати під завалами”, – йдеться у повідомленні.