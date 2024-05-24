У Державній прикордонній службі не виключають ймовірності початку російського наступу у Сумській області, включно з Сумами.

Водночас, наразі окупанти не мають достатньо сил для цього. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

“За прикладом того, що росіяни зробили у Харківській області, по напрямку населеного пункту Липки, Вовчанськ, таку ж саму ситуацію росіяни можуть розвернути у по напрямку Сумської області”, – наголосив він.

Демченко зазначив, що провокації російської армії спрямовані на те, аби розтягнути українські сили на фронті. Проте, за його словами, поки росіяни не готують наступ у Сумській області.

Щодо збільшення кількості російських сил з метою просунутися вглиб території України, то наразі такого не зафіксовано.