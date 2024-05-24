Водночас, наразі окупанти не мають достатньо сил для цього. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
“За прикладом того, що росіяни зробили у Харківській області, по напрямку населеного пункту Липки, Вовчанськ, таку ж саму ситуацію росіяни можуть розвернути у по напрямку Сумської області”, – наголосив він.
Демченко зазначив, що провокації російської армії спрямовані на те, аби розтягнути українські сили на фронті. Проте, за його словами, поки росіяни не готують наступ у Сумській області.
Щодо збільшення кількості російських сил з метою просунутися вглиб території України, то наразі такого не зафіксовано.
“Це і по техніці, і по особовому складу. Звісно, що сили ворога можуть переважати наші сили. Тому, попри те, що у росіян недостатньо своїх потужностей, вони можуть створити таке саме, як по напрямку Харківської області, і по Сумській. Ми маємо бути готовими до будь-якої ситуації”, – підсумував Демченко.
- Ситуація на Сумщині “стабільно напружена”, – ОВА
- На Сумщині прикордонники знешкодили російську ДРГ
- Зеленський: від початку березня авіація окупантів скинула на Сумщину майже 200 авіабомб