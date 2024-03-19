Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Зеленський зазначив, що провів нараду стосовно міжнародної роботи цього та наступного місяця: готуються до підписання нові безпекові угоди, а також будуть нові юридичні кроки для притягнення російських воєнних злочинців.

“Світ повинен бачити, як міжнародна юстиція працює у відповідь на агресію й терор. Лише один приклад зараз – Сумщина, наш регіон, який межує з російською територією. І це – постійні російські спроби заведення ДРГ. Постійні терористичні обстріли та удари“, – наголосив він.

Також президент додав, що армія загарбників намагається спалити до руїн українські прикордонні села. Від початку березня авіація окупантів скинула лише на громади Сумщини майже 200 керованих авіабомб – по селах, містах, цивільній інфраструктурі.