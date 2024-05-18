Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що окупаційні війська РФ матимуть повне домінування в ресурсах ще “два-три тижні”, а потім ситуація почне вирівнюватись.

Про це пише The Guardian.

На думку Подоляка, росіяни не будуть просуватись до Харкова, оскільки Кремль виділив лише 15 тисяч російських військових для цього наступу. Ідея операції у цьому регіоні, за його висновком, полягала у тому, щоб “розширити лінію фронту”, змусити Україну перемістити свої резерви та скористатися затримкою пакета допомоги від Сполучених Штатів.

Радник голови ОП додав, що ще одна причина цього “мінінаступу” є психологічною. Ворог хоче показати, що Росія може воювати скільки завгодно і чинити опір нібито безглуздо.

“Це повідомлення не для нас, це повідомлення для еліт у країнах, які нас підтримують”, — пояснив він.

Видання зазначає, що візуальні наслідки цього нового наступу Росії були дуже знайомі після більш ніж двох років війни Росії проти України.

“Це міські пейзажі, атаковані важким озброєнням, осклілі очі переселенців, які мали небагато, а тепер втратили все, та енергійна рішучість від багатьох солдатів і цивільних, які відмовляються дозволити російській армії прокотитися країною без спротиву”, — констатує The Guardian.