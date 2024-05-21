Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, наголосив на тому, що наступ російських сил на Сумщину не можна виключати.

Про це він заявив в етері Радіо Свобода.

«Ніколи не можна виключати, і я це підкреслював, що в тому числі і по Сумському напрямку. Ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається по Харківському напрямку. Саме для того, щоб розтягнути лінію фронту, лінію активних бойових дій і власне розтягнути сили оборони нашої країни», – сказав Демченко.

Він наголосив, що кожна складова сил оборони має свою зону відповідальності на Сумському напрямку, і всі вони діють злагоджено. Також він додав, що оборону на цьому напрямку слід і надалі посилювати.

«Поки ми маємо такого сусіда, звісно, що треба бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій. І власне ми маємо продовжувати нарощувати наші оборонні можливості…Треба також розуміти, що протяжність кордону з нашим ворогом досить велика. Тільки по Сумській області – понад 560 кілометрів. І, власне, навіть залучаючи ті сили, які ми маємо, які ми можемо туди залучити, ми маємо тримати нашу оборону потужну, бо ворог переважає і по техніці, і по засобах ураження, і по особовому складу, на жаль», – сказав речник Держприкордонслужби.

Нагадаємо, що ISW також повідомляло, що російські війська зосереджують свої сили на Сумському напрямку.