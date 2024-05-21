Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що о 02:09 через падіння уламків сталися пожежі в двох приватних будинках та гаражі. Три людини постраждали: 61-річний чоловік та дві жінки віком 69 та 72 роки — гостра реакція на стрес.

Ще дві ракети вразили дорожнє покриття та тротуар у приватному секторі, але обійшлося без пожежі та постраждалих.

“Ще один уламок пошкодив мікроавтобус, також виникла пожежа”, — додав Синєгубов.

О 7:05 вранці внаслідок ракетного обстрілу по об’єкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік.

Також голова Харківської ОВА додав, що огляд місць ударів та ліквідація наслідків ще тривають.