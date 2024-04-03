НАТО вживає активних заходів для покращення свого становища на території країн Балтії, проте не бачить індикаторів неминучої війни.

Про це заявила посол США при НАТО, Джуліана Сміт.

Вона наголосила на заходах, які вживаються країнами Балтії, таких як збільшення спільних тренувань та військових навчань, а також збільшення присутності американських військ у Східній Європі.

“Хочу сказати нашим друзям у країнах Балтії: ми не бачимо безпосередньої загрози території НАТО ні в балтійському регіоні, ні, відверто кажучи, в будь-якому іншому регіоні”, – зауважила Сміт.

Вона зазначила, що Росія повністю залучена до своєї агресивної війни всередині України, проте не має індикаторів та попереджень щодо неминучої російської війни на території НАТО.