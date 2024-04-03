Джуліанна Сміт

Про це заявила посол США при НАТО, Джуліана Сміт.

Вона наголосила на заходах, які вживаються країнами Балтії, таких як збільшення спільних тренувань та військових навчань, а також збільшення присутності американських військ у Східній Європі.

“Хочу сказати нашим друзям у країнах Балтії: ми не бачимо безпосередньої загрози території НАТО ні в балтійському регіоні, ні, відверто кажучи, в будь-якому іншому регіоні”, – зауважила Сміт.

Вона зазначила, що Росія повністю залучена до своєї агресивної війни всередині України, проте не має індикаторів та попереджень щодо неминучої російської війни на території НАТО.

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