У космосі була виявлена нова планета Gliese 12 b міжнародною групою астрономів у співпраці з космічними агентствами NASA та ESA. Ця планета має розмір, схожий на Землю, і може бути придатною для життя.

Про це пише BBC.

Вчені з Університету Воріка повідомили, що Gliese 12 b має таку саму температуру, яка була зафіксована у Великій Британії у 2022 році. Ця планета є однією з небагатьох відомих скелястих планет, де люди теоретично можуть вижити. Однак, відстань до неї, яка становить 40 світлових років, означає, що вона занадто далека для більш детального вивчення.

“Це справді захопливе відкриття, яке допоможе нашим дослідженням планет, схожих на Землю, у нашій галактиці”, — заявив астрофізик з Університету Воріка.

Університет повідомив, що планета, яка називається Gliese 12, є прохолодним червоним карликом, еквівалентом Сонця. Вона розташована у сузір’ї Риб. За даними університету, ця планета отримує в 1,6 рази більше енергії від своєї зірки, ніж Земля від Сонця.

Для підтвердження існування планети та визначення її характеристик, команда використовувала дані з супутників NASA та ESA, такі як розмір, температура та відстань від Землі.

“Дивно, але ця планета є найближчою до Землі планетою за розміром і температурою, яку ми знаємо. Світло, яке ми бачимо зараз, походить з 1984 року (40 років тому, — ред.) – саме стільки часу знадобилося, щоб досягти нас тут, на Землі. Таких планет, як Gliese 12 b, дуже мало, тому ми можемо так уважно вивчити одну з них і дізнатися про її атмосферу та температуру”, — сказав доктор Вілсон.