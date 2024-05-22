Американська розвідка вважає, що супутник, який Росія запустила минулого тижня, є зброєю, здатною перевіряти й атакувати інші супутники, оскільки нині російський космічний апарат переслідує на орбіті американський супутник-шпигун.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву Космічного командування США USSPACECOM.

Видання нагадує, що російська ракета “Союз” стартувала з космодрому Плесецьк (РФ) 16 травня і вивела на низьку навколоземну орбіту щонайменше дев’ять супутників. Серед них, зокрема, і КОСМОС 2576 − тип російського військового космічного апарату-“інспектора”, який американські офіційні особи давно засуджують як такий, що “демонструє безрозсудну поведінку в космосі”.

“Ми спостерігали номінальну активність і вважаємо, що це, ймовірно, протикосмічна зброя, здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті. Росія розмістила цю нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США”, – зазначають у Космічному командуванні.

Reuters нагадує, що Росія у минулому вже розміщувала свої супутники поблизу чутливих американських шпигунських супутників.

Повідомляється, що американські спецслужби очікували запуску КОСМОС 2576 і поінформували союзників про свою оцінку супутника ще до його розгортання в космосі. Останній російський запуск також включав цивільні супутники, які вивели на різні орбіти.

Аналітик Барт Хендрікс, який давно відстежує російську космічну програму, назвав таке поєднання військового і цивільного корисного навантаження “абсолютно несподіваним” і відзначив, що “ніколи раніше не бачив такого в російських запусках”.

За даними видання, КОСМОС 2576 схожий на супутники, які Росія запустила у 2019 і 2022 роках, і які США також називали контркосмічною зброєю. Зокрема, супутник 2019 року викинув у космос якийсь об’єкт і пильно стежив за супутником Національного розвідувального управління США (NRO) − розвідувального агентства, яке здійснює нагляд за супутниками-шпигунами.

Зазначаються, що станом на вівторок КОСМОС 2576 не наближався до американського супутника, але космічні аналітики помітили, що він перебуває в тому ж орбітальному кільці, що й USA 314 − супутник NRO розміром з автобус, запущений у квітні 2021 року.