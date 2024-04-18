Держреєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, може різко зрости в Україні.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник, відповідаючи на запитання щодо динаміки цього реєстру, передає Укрінформ.

“Декларування було призупинено, і багато забули подати декларації при звільненні, а це також правопорушення, яке пов’язане з корупцією. Зараз у нас більше ніж 40 тисяч повідомлень про несвоєчасну подачу декларацій. Це може сприяти тому, що кількість осіб у реєстрі порушників може різко зрости”, – сказав Ситник.

За його словами, найбільше декларацій не подали ті особи, які були звільнені з роботи у державній службі у період, коли декларування було призупинено.

“У нас більше 80% повідомлень про несвоєчасну подачу декларацій це відносно осіб, які вже звільнені”, – наголосив Артем Ситник.

Він додав, що коли людина не перебуває на державній службі близько року, вона про декларування просто забуває. Втім, це не знімає відповідальності. До того ж законодавство, яке регламентує видалення осіб з цього реєстру через певний період часу, після ухвалення Верховною Радою ще не підписав Президент України Володимир Зеленський. Відтак, перебування осіб у цьому реєстрі поки є пожиттєвим.