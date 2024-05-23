Нацбанк готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (так звані операції р2р, person-to-person).

Про це повідомили представникам медіа у НБУ в четвер, передає LIGA.net.

Планується, що ліміти на вихідні р2р перекази можуть скласти 100 000 грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.

Обмеження мають намір впровадити впродовж місяця. Вони будуть базуватись на квітневому рішенні РНБО щодо протидії нелегальному гральному бізнесу

«Розглядаємо можливість впровадити рамки для вихідних р2р переказів з рахунків фізосіб в 100 тис. грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30-ма впродовж місяця. За нашими розрахунками, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності стане складніше і дорожче», – сказав заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Обмежувати вхідні трансакції не планують, аби не ускладнювати діяльність, наприклад, волонтерам. До того ж за наявності підстав та підтверджень, ліміти, як виключення, можуть і збільшувати.

За даними Нацбанку обсяги подібних тіньових переказів можуть складати мільярди гривень. При цьому використовуються картки фізосіб, які свідомо надають зловмисникам свої персональні дані для цього. Потім через картки пенсіонерів чи студентів з місячним доходом у кілька тисяч гривень можуть проводити нехарактерні платіжні операції на мільйони гривень за день.

Також, в рамках протидії тіньовим платежам регулятор планує ввести для фінкомпаній вимоги щодо наявності уставного капіталу, який буде прив’язаний до відсотків операцій від суми платежів.