У разі швидкої згоди Євросоюзом щодо використання надходжень від заморожених активів, Україна зможе отримати перші кошти з цих надходжень вже до літа.

Про це Укрінформу під час брифінгу для преси заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд, прокоментувавши слова канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо готовності 90% країн-членів ЄС погодити використання надзвичайних надходжень від заморожених російських активів для військової підтримки України.

«Нова пропозиція передбачає, що ці надходження будуть використовуватися, щоб підтримати Україну з негайною увагою на фінансування (закупівель – ред.) військового обладнання та (в середньостроковій та тривалій перспективі) для відновлення та відбудови. Ця пропозиція наразі обговорюється. Ми сподіваємося на швидке погодження між країнами-членами, щоб перші платежі могли бути зроблені вже до літа», – йдеться у повідомленні Віганда.

Речник наголосив, що зазвичай Єврокомісія «не коментує коментарі», але нагадав, як розвивалася ситуація навколо можливого використання заморожених на території ЄС російських фінансових активів.

Перша пропозиція, яку Єврокомісія зробила у грудні 2023 року та яка набула чинності у лютому поточного року, зафіксувала утримання нарахованих відсотків на окремих рахунках, окремо від російських активів, що зберігаються у європейських фінансових установах.

Як другий крок Європейська комісія і високий представник ЄС 20 березня оприлюднили пропозицію для використання цих надзвичайних прибутків, що походять від відсоткових нарахувань на заморожені російські активи, для надання військової допомоги для України.