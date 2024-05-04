Метою цих змін є поліпшення умов ведення бізнес-діяльності в Україні та виходу вітчизняного бізнесу на нові ринки, а також підтримка відновлення економіки та сприяння припливу нових інвестицій в країну.

Про це йдеться у заяві регулятора.

Зазначається, що переважна більшість змін набирає чинності від сьогодні.

“Зміни стосуватимуться кількох напрямів. Переважна більшість з них наберуть чинності з 4 травня 2024 року, лише можливість репатріювати “нові” дивіденди запрацює з 13 травня 2024 року”, — пояснили в НБУ.

За словами голови Нацбанку Андрія Пишного, впроваджуються наступні зміни:

Скасовуються всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг.

Відтепер бізнес може купувати та переказувати іноземну валюту за кордон для проведення операцій з імпорту робіт та послуг.

Бізнес отримує можливість репатріювати “нові” дивіденди.

За словами глави НБУ, підприємства матимуть змогу репатріювати дивіденди за корпоративними правами чи акціями за кордон, що нараховані за результатами діяльності за період, що розпочинається з 1 січня 2024 року. Водночас це пом’якшення не стосується виплати дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні періоди чи резервного капіталу.

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці зможуть переказувати кошти за кордон за лізингом / орендою без додаткових обмежень щодо предмету лізингу / оренди, а також дати укладення договору.

Раніше такий дозвіл поширювався лише на лізинг / оренду транспортних засобів.

Пом’якшуються обмеження в частині погашення “нових” зовнішніх кредитів.

Йдеться про спрощення умов для купівлі валюти резидентами з метою обслуговування й повернення “нових” зовнішніх кредитів, кошти за якими надходять в іноземній валюті з-за кордону після 20 червня 2023 року на рахунки позичальників в українських банках.

З’являється можливість погашати проценти за “старими” зовнішніми кредитами.

Резиденти-позичальники зможуть переказувати кошти за кордон для оплати процентних платежів за “старими” зовнішніми кредитами, що відповідно до умов кредитного договору підлягають сплаті в період із 24 лютого 2022 року. Це означає, що бізнес може поступово погашати накопичену прострочку за процентними платежами, сформовану з 24 лютого 2022 року до 1 травня 2024 року, з обмеженням суми за одним договором у розмірі 1 млн євро в еквіваленті за квартал.

Пом’якшуються обмеження в частині переказу іноземної валюти на користь материнських компаній.

Представництва міжнародних карткових платіжних систем та іноземних авіакомпаній зможуть купувати та переказувати іноземну валюту за кордон на рахунок нерезидента – юридичної особи, чиї інтереси вони представляють в Україні. Також передбачено щомісячний ліміт у розмірі 5 млн євро в еквіваленті.