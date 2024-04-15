Національний банк України підвищив курси долара і євро в порівнянні з попереднім днем.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 16 квітня 2024 року становить 39,57 грн за 1 долар, що є новим історичним максимумом, порівняно з 39,4 грн за долар на 15 квітня.

Офіційний курс євро також зрос на 16 квітня і становить 42,2 грн за 1 євро, порівняно з 41,96 грн на попередній день.

У січні голова Національного банку Андрій Пишний відзначив, що курс долара до гривні у 2024 році буде коливатися залежно від ринкових умов і сезонності.