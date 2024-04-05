Відновлення блокади західних кордонів у лютому мало більший вплив на імпорт товарів; за оцінками регулятора втрати імпорту в лютому становили 350-400 млн доларів.

Про це йдеться у макроекономічному огляді Національного банку за квітень.

“У лютому не відбулося традиційного для цього місяця зростання імпорту товарів через відновлення блокади західних кордонів. За оцінками НБУ, втрати імпорту в лютому становили 350-400 млн дол. Найбільше знизилися закупівлі продовольчих товарів (риба, плоди/горіхи), промислових виробів (одяг, взуття) та деревини“, – зазначається у звіті.

Натомість відбулося зростання імпорту нафтопродуктів та окремої хімічної продукції (добрив та фармацевтики). Це може свідчити як про нижчу інтенсивність блокування кордонів для автомобільних перевезень товарів військового призначення, так і переорієнтацію цих закупівель на інші торгові та транспортні шляхи.

У лютому фізичні обсяги експорту зернових були найвищими з початку повномасштабного вторгнення та лише незначно меншими, ніж у січні 2022 року.