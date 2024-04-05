Безпрецедентний за обсягами фінансової допомоги березень вивів резерви НБУ на новий історичний максимум.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

“Така динаміка зумовлена значними (понад 9 млрд дол) обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті“, – йдеться в повідомленні.

Міжнародні резерви України в березні 2024 року виросли на 18% – до $43,76 млрд. Попередній максимум зафіксовано 1 серпня 2023 року – $41,72 млрд.

Зокрема, впродовж березня динаміку міжнародних резервів визначали надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 9,31 млрд дол. З цієї суми:

4,9 млрд дол – від ЄС перший транш у межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility;

1,62 млрд дол – від Світового банку під гарантії Японії та Великої Британії;

1,5 млрд дол – від Канади;

880,7 млн дол – від МВФ;

286,2 млн дол – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

118,2 млн дол – грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;

32,4 млн дол – грантові кошти від Сербії.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 363,5 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 728,5 млн дол.

Також на резерви вплинули операції Національного банку на валютному ринку. Відповідно до балансових даних регулятор продав на валютному ринку 1,8 млрд дол та викупив до резервів 25,9 млн дол. Отже, чистий продаж валюти НБУ в березні становив 1,8 млрд дол.