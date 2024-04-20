Здатність України наносити удари на великі відстані по російських стратегічних літаках може тимчасово обмежити російські повітряні операції, але вона не може компенсувати критичну нестачу засобів протиповітряної оборони по всьому фронту.

Про це зауважено в аналітичному американському звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Відзначається, що останнім часом, особливо 19 квітня, російські про-військові блогери випустили ще більше відео, на яких російські літаки Су-25 і Су-34 низько пролітають поблизу Часового Яру в Донецькій області, атакуючи українські позиції і підтримуючи російський наступ.

“Здатність України завдавати удари з великої відстані по російських стратегічних літаках, які ведуть бойові дії, може тимчасово обмежити операції російської авіації, як це було зроблено раніше по тактичних літаках. Однак ця здатність України завдавати удари не в змозі компенсувати критичну нестачу засобів протиповітряної оборони на всьому фронті”, – зазначено в аналітичному звіті.

На думку аналітиків, здатність російських літаків літати в українському повітряному просторі поблизу лінії фронту на глибині понад 100 км без значних втрат свідчить про те, що українська протиповітряна оборона в регіоні наразі є недостатньою для стримування або заборони польотів російських літаків на лінії фронту.

Аналітики ISW стверджують, українські військові все ще змушені надавати пріоритет обмеженим можливостям протиповітряної оборони на одних ділянках фронту над іншими. Це вимагає великого фінансування і дозволяє російській авіації підтримувати більш послідовний і швидкий успіх на землі, в тому числі поблизу Часового Яру.