Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш наголосив, що Україні дійсно потрібні ракети для систем протиповітряної оборони, оскільки вона не може самостійно виробляти ці системи або боєприпаси до них. Водночас він наголосив, що паніці піддаватися не варто – протиповітряна оборона показує хороший результат відбиття повітряних атак.

Про це він розповів під час телемарафону.

“Маємо розуміти, перш за все, що Україна не виробляє самостійно дані системи та боєприпаси до них. Тому звісно, що нам потрібно більше ракет, ми не можемо самостійно поповнювати запаси”, – пояснив він.

Водночас Євлаш зауважив, що не варто панікувати, оскільки протиповітряна оборона продемонструвала хороші результати у відбитті повітряних атак.

“Однак не варто піддаватися паніці: ви бачите і сьогоднішній результат, як відпрацювали наші мобільні вогневі групи – збито 16 із 17 “шахедів”, майже 100% – вчора також був досить гарний результат”, – підкреслив речник.

Він також зазначив, що партнери України знають про потребу країни у ракетах та розуміють, скільки їх не вистачає.

Нагадаємо, що раніше аналітик BILD Юліан Рьопке заявляв, що в України закінчилися ракети до західних систем ППО, зокрема, Patriot.

Євлаш підкреслив успішність у відбитті атак і висловив надію на поставки необхідних систем від партнерів.

Щодо ракет “Кинджал”, речник відзначив, що їх складно збивати, і висловив потребу в більшій кількості систем “Patriot”, яка є єдиною ефективною зброєю проти потужних засобів повітряного нападу ворога.