Про це йдеться у дописі журналіста та головного редактора сайту Цензор.нет Юрія Бутусова.

Він зазначив, що поспілкувався з бійцями 47-го окремого інженерного батальйону, які відповідають за інженерне забезпечення північної Харківщини й дізнався про те, яка насправді ситуація на цьому напрямку фронту.

“Наш батальйон залучають на інженерне забезпечення у цьому районі півтора року, знаємо кожен кущ. Скажімо чесно, часу для побудови оборони було вдосталь, ворог почав активно обстрілювати прикордонні райони тільки останні три місяці, до того там була вздовж кордону сіра зона до 5 км, причому як з нашого, так і з ворожого боку, бойова активність була дуже невисока”, – стверджують військові.

Бійці вважають, що за цей час можна було діяти приховано, наприклад вночі, навіть з технікою на відстані до 5 км від кордону. Втім мінування та інженерне обладнання проводилось у прикордонній смузі дуже слабке та неефективне, скаржаться військові.

“Сумно сказати, але за останні місяці, коли усі говорили про наступ, ми рідко мінували підходи до наших позицій, мін виділялось мало. При тому на деяких позиціях провели часткове розмінування. Почали будівництво укріплень біля кордону, і щоб проводити там роботу нам дали наказ у цих місцях розміновувати шляхи та місцевість навколо. Було багато часу та усі можливості все зробити безпечно та вчасно. Але замість того тепер наш батальйон мінує передову безпосередньо у бойових порядках та під вогнем ворога, вже після того, як ворог почав наступ”, – наголошується у зверненні 47-го оіб.