Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські наступальні операції на півночі Харківської області почалися занадто рано, що призвело до невдачі Росії.

Про це йдеться у звіті ISW.

За аналізом даних, аналітики вказують, що російські війська розпочали наступальну операцію на півночі Харківської області з обмеженими силами і ще не перекинули туди значні резерви. Це призвело до зниження темпів російського просування і наступальних операцій.

“Таке зниження темпів, ймовірно, надає українським військам тактичні можливості для контратак, хоча українські війська ще не проводять обмежену контрнаступальну операцію, яка має на меті повністю витіснити російські війська з північної Харківської області”, – пишуть у звіті.

Різнобійність російських підрозділів, які зараз діють на півночі Харківської області, і відсутність рішучості військових РФ щодо залучення до бойових дій наявних резервів свідчать про те, що російські війська, можливо, намагаються довести чисельність Північного угруповання до запланованого кінцевого рівня перед тим, як активізувати наступальні операції на півночі Харківської області.

За даними, на початку наступальних операцій 10 травня, в складі Північного угруповання військ у районі кордону перебувало близько 35 000 військовослужбовців. Українські джерела вказували, що російські військові планують зосередити в цьому районі від 50 000 до 70 000 військовослужбовців.

Вважається, що передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області.