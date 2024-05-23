Про це свідчить відео, яке зняли оператори дронів 57 ОМПБр для hromadske.

На опублікованих 23 травня кадрах видно, що у місті майже не залишилося вцілілих житлових будинків та інших будівель. За словами заступника командира батальйону з позивним Марцин, окупанти постійно обстрілюють Вовчанськ керованими авіабомбами та артилерією.

«Якщо Бахмут тримався понад пів року, то Вовчанськ вони перетворили на Бахмут за п’ять днів», — розповів Марцин.

Він додав, що засоби та жива сила російських військ переважають Сили оборони в кілька разів.