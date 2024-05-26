Деніз Браун, гуманітарна координаторка ООН в Україні, однозначно засудила обстріл російськими силами торговельного центру в Харкові, що призвело до смерті людей та поранення десятків інших.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними, які надав Синєгубов, кількість загиблих в “Епіцентрі”виросла до 11 людей.

25 травня гіпермаркет “Епіцентр” був атакований авіаційними боєприпасами з боку Росії. Раніше було відомо, що загинуло щонайменше пʼятеро людей , 40 отримали поранення, а 17 вважаються зниклими безвісти.

Представниця ООН підкреслила, що цілеспрямовані напади російських військ на цивільне населення та інфраструктуру є суворо забороненими міжнародним гуманітарним правом і повинні бути припинені.

Про це вона повідомила в своїй заяві.

“Я приголомшена й шокована жахливими новинами, що надійшли з Харкова, – заявила Браун. – Сьогодні вдень, серед білого дня, коли люди – незважаючи на всі жахіття, які вони переживають щодня в цьому місті – намагалися займатися своїми справами, їхні життя були зруйновані ще однією атакою російських збройних сил. Удар по жвавому торговому центру призвів до десятків жертв серед цивільного населення і значних пошкоджень цивільних об’єктів”, – розповіла Браун.

Також було зазначено, що подібна атака є “абсолютно неприйнятною”.