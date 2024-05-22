Про це йдеться у дописі нардепки у Facebook.

“Генерали:

1.Не сприймали інформацію народної депутатки, яка поїхала на фронт та отримала наочні дані з перших вуст.

2.Довелося вийти у медійну площину, бо ряд дій генералів ведуть до смерті бійців, і Харківщина дуже яскраво показала трагедію управління та повтор 2022 року.

3.Керівник фронту генерал Содоль до останнього захищав свого друга генерала Галушкіна на посаді командувача Харківщиною.

4.Тепер вони змусили бійців примусом написати пости, що ці генерали не м’ясники.

5.Звільнений Галушкін, який не підготував оборону Харківщини, сидить у Facebook і лайкає ці пости.

6.Що, знову?”, – йдеться у дописі.