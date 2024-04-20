У ніч на 20 квітня вибухи безпілотників пошкодили енергетичну інфраструктуру в Калузькій, Смоленській і Брянській областях Російської Федерації. Росія заявляє про атаку 50 українських безпілотників. В Білгородській області внаслідок скидання вибухівки з дрону загинуло двоє людей.

Про це заявило Міністерство оборони Росії.

“П‘ятдесят українських БПЛА були знищені і перехоплені системами ППО. З них 26 над Білгородською областю, 10 над Брянською, 8 над Курською, 2 над Тульською та по одному над Смоленською, Рязанською, Калузькою та Московською областями”, – зазначено в повідомленні.

Губернатор Калузької області РФ Владислав Шапша повідомив, що в Малоярославецькому районі в результаті вибуху БПЛА в районі електропідстанції було “незначно пошкоджено енергетичну інфраструктуру”.

Також він повідомив, що постраждалих немає.

Після атаки БПЛА загорілась підстанція у Вигоничах Брянської області. За словами місцевих жителів, які поширюють відео у соцмережах, перед пожежею було чути 5-6 вибухів, у повітрі працювала ППО, пише База.