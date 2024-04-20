Про це заявило Міністерство оборони Росії.
“П‘ятдесят українських БПЛА були знищені і перехоплені системами ППО. З них 26 над Білгородською областю, 10 над Брянською, 8 над Курською, 2 над Тульською та по одному над Смоленською, Рязанською, Калузькою та Московською областями”, – зазначено в повідомленні.
Губернатор Калузької області РФ Владислав Шапша повідомив, що в Малоярославецькому районі в результаті вибуху БПЛА в районі електропідстанції було “незначно пошкоджено енергетичну інфраструктуру”.
Також він повідомив, що постраждалих немає.
Після атаки БПЛА загорілась підстанція у Вигоничах Брянської області. За словами місцевих жителів, які поширюють відео у соцмережах, перед пожежею було чути 5-6 вибухів, у повітрі працювала ППО, пише База.