Про це повідомила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен у соцмережі Х.
“Нідерланди нададуть Збройним силам України броньовані бойові машини піхоти YPR із бойовими станціями дистанційного керування після запиту Володимира Зеленського.
Життєво важливо, щоб усі країни продовжували робити внесок в військову допомогу України”, — написала вона.
Ці бойові машини прибудуть в Україну якнайшвидше, за словами міністерки. Щодо точної кількості і типів озброєння інформації не надається.
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