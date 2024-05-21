Про це повідомила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен у соцмережі Х.

“Нідерланди нададуть Збройним силам України броньовані бойові машини піхоти YPR із бойовими станціями дистанційного керування після запиту Володимира Зеленського.

Життєво важливо, щоб усі країни продовжували робити внесок в військову допомогу України”, — написала вона.

Ці бойові машини прибудуть в Україну якнайшвидше, за словами міністерки. Щодо точної кількості і типів озброєння інформації не надається.

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