Про це вона заявила на засіданні Ради Україна-НАТО.
“Засоби ППО і снаряди вкрай потрібні. Ситуація загрожує стати критичною. Ресурси, які надають Нідерланди, вже перебувають на європейському континенті та якнайшвидше надійдуть”, — зазначила Оллонгрен.
За даними Міноборони, Нідерланди направляють 159 мільйонів євро на підтримку ініціативи Німеччини з закупівлі та постачання Україні засобів ППО дальнього радіуса дії.
Крім того, відомство закуповує засоби ППО короткого радіуса на суму 60 мільйонів євро. Ці системи можна буде використовувати для боротьби з атаками безпілотників.
Міністерство також нагадало, що Нідерланди підтримують ініціативу Естонії щодо швидкого постачання снарядів Україні з наявних запасів.
“Раніше Нідерланди поінформували, що внесуть 250 мільйонів євро у подібний чеський план швидкого постачання більшої кількості снарядів”, — додали у Міноборони.
- Країни НАТО поставлять Україні більше систем ППО, — Єнс Столтенберг
- Кулеба: Нідерланди не єдині, хто готовий купити Patriot для України просто зараз
- Прем’єр Нідерландів запропонував викупити системи Patriot для України