Міністерка оборони Нідерландів, Кайса Оллонгрен, оголосила про надання понад 200 мільйонів євро для України.

Про це вона заявила на засіданні Ради Україна-НАТО.

“Засоби ППО і снаряди вкрай потрібні. Ситуація загрожує стати критичною. Ресурси, які надають Нідерланди, вже перебувають на європейському континенті та якнайшвидше надійдуть”, — зазначила Оллонгрен.

За даними Міноборони, Нідерланди направляють 159 мільйонів євро на підтримку ініціативи Німеччини з закупівлі та постачання Україні засобів ППО дальнього радіуса дії.

Крім того, відомство закуповує засоби ППО короткого радіуса на суму 60 мільйонів євро. Ці системи можна буде використовувати для боротьби з атаками безпілотників.

Міністерство також нагадало, що Нідерланди підтримують ініціативу Естонії щодо швидкого постачання снарядів Україні з наявних запасів.

“Раніше Нідерланди поінформували, що внесуть 250 мільйонів євро у подібний чеський план швидкого постачання більшої кількості снарядів”, — додали у Міноборони.