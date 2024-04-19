Під час віртуального засідання Ради Україна-НАТО кілька країн-членів НАТО взяли на себе зобов'язання поставити Україні додаткові системи протиповітряної оборони, які будуть оголошені найближчим часом.

Про це повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками Ради Україна-НАТО 19 квітня.

Він зауважив, що країни-члени домовилися посилити військову підтримку, зокрема, забезпечити Україну більшими ресурсами для протиповітряної оборони.

“НАТО визначила наявні можливості Альянсу, і є системи, які можуть бути надані Україні. Тож незабаром очікуйте на нові оголошення про можливості протиповітряної оборони для України. Я вітаю зусилля Німеччини, в тому числі нещодавнє рішення про надання Україні додаткової системи Patriot”, — сказав Столтенберг.

Також він наголосив на підготовці додаткового озброєння, включаючи системи Patriot та ПЗРК SAMP-T, які будуть надані Україні.

Члени Альянсу, які не мають таких систем, також обговорили питання фінансової підтримки. Також обговорювались питання нарощування виробництва та модернізації систем для максимальної ефективності.

Також на зустрічі міністрів НАТО обговорили широкий спектр нагальних потреб, включаючи постачання боєприпасів калібру 155 міліметрів, засоби високоточних ударів та безпілотники.

“Кожен член НАТО сам вирішуватиме, що саме йому надавати. Декілька членів Альянсу взяли на себе конкретні зобов’язання під час засідання і завершують підготовку внесків, про які, я сподіваюсь, буде оголошено незабаром. Допомога вже надходить”, — наголосив Генсек.

Столтенберг підкреслив, що Данія та Нідерланди вже зробили важливі заяви про підтримку України, а Чехія закупила значну кількість боєприпасів.

Генсек також привітав прогрес у Конгресі США стосовно пакету допомоги для України та висловив надію, що він буде прийнятий без затримок.

Він закликав членів Альянсу швидше надавати ракети, артилерію та боєприпаси, наголосивши, що підтримка України є інвестицією в загальну безпеку.

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