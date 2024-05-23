Про це міністр оборони Нідерландів Кайса написала у соцмережі Х.
“Україні потрібно більше ресурсів для повітряної та морської оборони. Тому Міжнародний фонд з підтримки України (IFU) оголосив про закупівлю обладнання на суму 175 млн євро за співфінансування Нідерландів”, – написала Оллонгрен.
IFU використовує фінансові внески міжнародних партнерів для забезпечення пріоритетної військової допомоги для України.
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