Про це міністр оборони Нідерландів Кайса написала у соцмережі Х.

“Україні потрібно більше ресурсів для повітряної та морської оборони. Тому Міжнародний фонд з підтримки України (IFU) оголосив про закупівлю обладнання на суму 175 млн євро за співфінансування Нідерландів”, – написала Оллонгрен.