Український інститут національної пам'яті дійшов висновку, що Арка "дружби народів" у Києві — підлягає повному демонтажу.

Про це повідомили в інституті національної пам’яті.

Зазначається, що попри нещодавнє перейменування на Арку свободи українського народу, монумент варто знести, бо він “репрезентує радянські ідеологеми й конотації” — тому становить загрозу національній безпеці України.

Арку дружби народів відкрили в 1982 році на території Хрещатого парку з нагоди 60-річчя утворення СРСР і 65-річчя Жовтневого перевороту 1917 року.

Під нею розташували монумент дружби народів, присвячений “об’єднанню України з Росією”, що зображував двох робітників – українця та росіянина, які тримають орден “Дружби народів” зі стрічкою.

Кияни її прозвали “Ярмо”.