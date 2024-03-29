Про це повідомили в інституті національної пам’яті.
Зазначається, що попри нещодавнє перейменування на Арку свободи українського народу, монумент варто знести, бо він “репрезентує радянські ідеологеми й конотації” — тому становить загрозу національній безпеці України.
Арку дружби народів відкрили в 1982 році на території Хрещатого парку з нагоди 60-річчя утворення СРСР і 65-річчя Жовтневого перевороту 1917 року.
Під нею розташували монумент дружби народів, присвячений “об’єднанню України з Росією”, що зображував двох робітників – українця та росіянина, які тримають орден “Дружби народів” зі стрічкою.
Кияни її прозвали “Ярмо”.
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