Про це повідомили на сайті компанії.

Цей новий завод буде вже другим підприємством Quantum Systems — у компанії відзначають, що згідно з очікуваннями до кінця року на ньому будуть працювати близько 100 осіб, а протягом двох років заплановані інвестиції у розмірі до шести мільйонів євро.

“Для компанії це вотум довіри Україні та її співробітникам і водночас знак власного прагнення надати Україні довгострокову підтримку для захисту своєї країни”, — відзначають у Quantum Systems.

У компанії повідомляють, що завдяки заводу зможуть збільшити потужність виробництва безпілотників в Україні до 1000 одиниць на рік. Також йдеться і про виробництво запасних частин.

Quantum Systems нагадують, що Сили оборони експлуатують їхні розвідувальні дрони Vector ще з травня 2022 року, загалом у рамках оборонної допомоги від Німеччини було поставлено 212 систем.

“До кінця року в Україну планують поставити 500 розвідувальних дронів Quantum Systems”, — зауважують у компанії.