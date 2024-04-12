Зброя DragonFire вартістю 10 фунтів за постріл може бути використана в Україні ще раніше, оскільки військові швидко освоюють "передові" технології.

Лазер, здатний збивати ворожі дрони і ракети, з’явиться на військових кораблях Королівського флоту до 2027 року на тлі загрози конфліктів, що зростає, в Україні і в секторі Газа.

Про це пише The Thelegraph

Міністерство оборони (МО) збільшило швидкість роботи лазера у відповідь на зростання загрози атак безпілотників у зв’язку з «двома великими конфліктами», заявив уряд.

Вчені з британської оборонної лабораторії Портон-Дауна (DSTL) в останні місяці працювали з експертами галузі, щоб перетворити лазерну зброю з лабораторного експерименту на практично готову до бою.

Під час поїздки до лабораторії DragonFire у четвер міністр оборони Грант Шаппс заявив, що зброя, яка може вразити монету в 1 фунт на відстані кілометра, може мати величезні наслідки.

Він сказав, що затримки із впровадженням нових збройових технологій — це «найбільша витрата грошей на оборону».

“Кожна затримка тягне за собою витрати”, – сказав він. “Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай був би дуже тривалим, можливо, до 10 років, до набагато більш короткого періоду часу і розгорнути його потенційно на кораблях і потенційно на суші”.

Пан Шаппс сказав, що Великобританія планує додати DragonFire до свого арсеналу до 2027 року, але працює над тим, чи зможе вона відправити прототипи в Україну раніше, навіть якщо вони не будуть доопрацьовані на 100 відсотків.

«Я абсолютно впевнений, що те, що у нас тут відбувається, є абсолютно особливим, і рівень, який інші країни навряд чи зможуть повторити, тому що це є настільки передовим», – сказав він.

“Сам продукт дійсно на роки вперед”.

Зброя працює шляхом фокусування 37 каналів лазерних променів потужністю 1,5 кВт, розташованих у вигляді шестикутної решітки, та об’єднання їх із дзеркалами для об’єднання та посилення потужності — фізичного явища, відомого як конструктивна інтерференція.

Тім Кендал, старший лазерний фізик DSTL, який брав участь у створенні DragonFire, сказав, що це створює «ідеальний лазерний промінь», який можна випромінювати через телескопічну лінзу.

Зброя невидима і безшумна, оскільки довжина хвилі світла становить близько одного мікрона, невидима для людського ока і близька до інфрачервоного спектра світла.

Випробування зброї, виготовленої з майже повністю виготовленою на замовлення системою наведення та готовими лазерними деталями, знищили дрони та змусили міномети вибухнути менш ніж за п’ять секунд.

Є надія, що лазер зможе вражати дрони за невелику частину вартості запуску ракет-перехоплювачів, вартість яких може сягати десятків і сотень тисяч фунтів.

DragonFire рухається зі швидкістю світла, і його дальність досі засекречена. Він миттєво перетворює поверхню металу на плазму з температурою 3000°З може пропалити листовий метал, фюзеляж і зброю за лічені секунди.

Система була створена з метою знищення дронів, які конфлікти між Ізраїлем та Україною показали як найновіший рубіж у сучасній війні.

Але пан Шаппс вважає, що система досить потужна, щоб нейтралізувати снаряди, що швидко рухаються, такі як балістичні ракети.

«Справа не лише у повільних дронах на швидкості 120 вузлів. Зрештою він повинен бути здатний збивати і дорогі ракети, що наближаються», — сказав він.