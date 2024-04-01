КАБ, фото з соцмереж

Щоб дізнатися як ЗСУ бореться з навалою КАБів редакція «Межі» поспілкувалася з речником Повітряних сил ЗСУ Іллею Євлашем.

Ілля Євлаш, речник Повітряних сил ЗСУ

«У росіян дуже багато цього озброєння. У них залишився великий «спадок» після розпаду Радянського Союзу. Вони шукають дешевші методи ураження нашої цивільної інфраструктури та терору населення.

Однак, ці бомби є не точними. Вони використовують їх для залякування, психологічного тиску, що видно з ударів по Харкову», — пояснює Ілля Євлаш. 

Не лише по цивільних містах. На полі бою ворог активно користується КАБами. Зокрема, в Авдіївці окупанти щодня використовували сотні таких бомб. 

Речник ПС ЗСУ ділиться, росіяни усвідомлюють ефективність боєприпасу. У зв’язку з тим, вони розробляють різні модифікації, аби збільшити дальність й планують застосовувати КАБи на різних частинах фронту. Керованими авіабомбами вони намагаються компенсувати нестачу ракет, бо їх виготовлення потребує часу та ресурсу.

Вирва від керованої авіабомби, фото з соцмереж

«Керовані авіаційні бомби, на кшталт та, яка була нещодавно застосована у Харкові — це напівракета. Наші мобільні групи неодноразово показували свою майстерність і ефективність при збитті такого боєприпасу.

Але, найефективніша протидія такому типу засобів ураження противника — це боротьба з носіями, тобто з літаками, що наближаються до лінії фронту та скидають її. Це матиме найбільший ефект, оскільки без носія КАБ не може бути запущена», — Ілля Євлаш, речник Повітряних сил ЗСУ 

Ворог запускає КАБи з літаків Су-34 та Су-35. Варто зазначити, що їх збиття чинить психологічний тиск на російських пілотів. Ілля Євлаш підкреслює, збити літак — це складна та унікальна операція, до якої залучають різні підрозділи Сил Оборони. Військові планують дії, використовують наявні засоби протиповітряної боротьби.

Знищений Су-35С, фото з мережі, ілюстративне

«У нас виходить ефективно нищити літаки, що могли нещодавно бачити українці. Це я про так званий СУ-шкопад, коли вдалося збити понад 10 ворожих літаків», — стверджує Євлаш. 

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