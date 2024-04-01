Застосування керованих авіаційних бомб — нова тенденція армії ворога. Російські загарбники у березні застосували проти України 2300 видів цього озброєння (КАБ). У квітні «рекорд» може сягнути 3000, попереджає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Щоб дізнатися як ЗСУ бореться з навалою КАБів редакція «Межі» поспілкувалася з речником Повітряних сил ЗСУ Іллею Євлашем.

«У росіян дуже багато цього озброєння. У них залишився великий «спадок» після розпаду Радянського Союзу. Вони шукають дешевші методи ураження нашої цивільної інфраструктури та терору населення. Однак, ці бомби є не точними. Вони використовують їх для залякування, психологічного тиску, що видно з ударів по Харкову», — пояснює Ілля Євлаш.

Не лише по цивільних містах. На полі бою ворог активно користується КАБами. Зокрема, в Авдіївці окупанти щодня використовували сотні таких бомб.

Речник ПС ЗСУ ділиться, росіяни усвідомлюють ефективність боєприпасу. У зв’язку з тим, вони розробляють різні модифікації, аби збільшити дальність й планують застосовувати КАБи на різних частинах фронту. Керованими авіабомбами вони намагаються компенсувати нестачу ракет, бо їх виготовлення потребує часу та ресурсу.

«Керовані авіаційні бомби, на кшталт та, яка була нещодавно застосована у Харкові — це напівракета. Наші мобільні групи неодноразово показували свою майстерність і ефективність при збитті такого боєприпасу. Але, найефективніша протидія такому типу засобів ураження противника — це боротьба з носіями, тобто з літаками, що наближаються до лінії фронту та скидають її. Це матиме найбільший ефект, оскільки без носія КАБ не може бути запущена», — Ілля Євлаш, речник Повітряних сил ЗСУ

Ворог запускає КАБи з літаків Су-34 та Су-35. Варто зазначити, що їх збиття чинить психологічний тиск на російських пілотів. Ілля Євлаш підкреслює, збити літак — це складна та унікальна операція, до якої залучають різні підрозділи Сил Оборони. Військові планують дії, використовують наявні засоби протиповітряної боротьби.

«У нас виходить ефективно нищити літаки, що могли нещодавно бачити українці. Це я про так званий СУ-шкопад, коли вдалося збити понад 10 ворожих літаків», — стверджує Євлаш.