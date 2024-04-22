Польща не має резервів для передачі Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot, але допомагатиме Києву іншими засобами, «які допомагають захищати небо».

Про це у понеділок під час пресконференції у Варшаві заявив глава польського уряду Дональд Туск.

«Якщо йдеться про батареї Patriot, то ми не маємо такої можливості (щоб передати Україні – ред.)», – сказав Туск.

Він зазначив, що одна з батарей Patriot, яка розгорнута поблизу Ряшева, є в розпорядженні американської армії. Він підкреслив, що вона не належить Польщі, а захищає хаб, звідки західна допомога надходить до України.

«Коротко кажучи, ми не маємо в резерві батарей Patriot, і всі це розуміють. Разом з Києвом усі знають, що ми своє завдання виконали на шістку, якщо йдеться про підтримку України, також технікою і ППО», – сказав польський прем’єр.

Він наголосив, що для України й усієї Європи безпечна й добре озброєна Польща також дуже важлива, адже є «бастіоном для захисту не лише своїх кордонів».

«Але існують також інші види озброєння, які допомагають Україні захищати небо, і тут Польща й надалі залишатиметься активною», – запевнив Туск.

Він не уточнив, про яку зброю йдеться.